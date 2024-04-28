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Haberler Muğla Serumdan sonra hayatını kaybetti

Serumdan sonra hayatını kaybetti

Muğla’da komşusunun muayenehanesine giden Bedriye Kesmen’in takılan serumdan sonra kalbi durdu. Kalbi yeniden çalıştırılıp hastaneye kaldırılan Bedriye Kesmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

MURAT YALÇIN
Serumdan sonra hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, halsizlik şikayetiyle komşusu Dr. A.S.'ye ait özel muayenehaneye giden Bedriye Kesmen'in (63), serum takıldıktan sonra kalbi durdu. Kalbi yeniden çalıştırılan Kesmen, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bedriye Kesmen'in serumdan sonra kalbi durdu. Kesmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savcılık olay ile ilgili başlattı. Bedriye Kesmen'in kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.

"AYNI SERUMU TAKTIK"

Olayın ardından konuşan Dr. A.S. ise "Hastamız solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle bize sık sık gelmekteydi. Aynı serumdan daha önce de çok sefer kendisine uyguladık. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bu kez serumdan sonra rahatsızlanınca gerekli tedbirleri alıp, ambulansla hastaneye sevkini sağladık. Orada durumu düzeldi. Tekrar fenalaşıp bilinç kaybı yaşayınca yoğun bakıma alındı, sonrasında yaşamını yitirdi. Olay savcılığa intikal etti. Kendisine daha önce defalarca uygulanan tedaviden başka bir şey yapılmadı. Alerjik bir reaksiyon, kalp krizi ya da başka bir nedenle böyle bir olayın yaşanıp, yaşanmadığı adli tıptan çıkacak rapor ile belli olacaktır. Böyle bir olay yaşandığı için biz de çok üzgünüz" diye konuştu.

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