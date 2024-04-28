Yeni dönem muhtarlar toplantısında projeler ele alındı

DALAMAN Kaymakamlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası mazbatalarını alan mahalle muhtarlarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Dalaman Kaymakamlığı, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından göreve başlayan mahalle muhtarları ile yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'nın başkanlık ettiği toplantı, ilçenin önde gelen yöneticilerini ve muhtarları bir araya getirdi. Toplantıya, Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, Belediye Başkanı Sezer Durmuş, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Nüfus Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, Orman İşletme Müdürü ve seçilen muhtarlar katıldı.

HER KÖŞEYE HİZMET

TOPLANTIDA, muhtarların sorumluluk alanları, mahallelerin ihtiyaçları ve gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projeler ele alındı. Ayrıca, ilçenin genel güvenliği, eğitim kalitesi ve sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi gibi konular da gündeme geldi. Katılımcılar, ilçenin kalkınması ve halkın refahı için ortak çalışma yürütme konusunda fikir birliğine vardı. Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Mahalle muhtarlarımızla birlikte ilçemizin her köşesine hizmet götürmeyi hedefliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı, bu hedefe ulaşmak için atılan önemli bir adım oldu" dedi.