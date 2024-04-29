Muğla’da 2 minibüs alev alev yandı! O anlar kamerada

Kaza sırasında serviste bulunanlar ile diğer minibüstekiler can havliyle kendilerini araçlardan atarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan servisteki 3'ü ağır olmak üzere toplamda 13 yaralı ile ağır yaralanan kapalı kasa minibüsün şoförü çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince minibüslerde çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, minibüslerin alev alev yanması ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.