Bodrum’da beyaz kum kabusu yeniden ortaya çıktı! Siteye ceza yağdı

Ekipler, siteye sahile doğal olmayan malzeme dökmek ve çevre kirliliğine neden olmaktan, Kabahatler Kanunu gereği en üst limitten cezai işlem uygulayarak toplam 106 bin lira para cezası kesti. Ayrıca kumun kaldırılması için siteye 2 gün süre verilerek, ikaz tutanağı düzenlendi. Konu ile ilgili tutanak, ilgili birim ve kurumlara sevk edildi.