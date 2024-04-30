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Haberler Muğla Bodrum'da beyaz kum kabusu yeniden ortaya çıktı! Siteye ceza yağdı

Bodrum'da beyaz kum kabusu yeniden ortaya çıktı! Siteye ceza yağdı

Muğla'nın dünyaca ünlü turizm ilçesi Bodrum'da geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan sahillerde beyaz kum skandalı bu yıl da ortaya çıktı. Sahile beyaz kum döken bir siteye en üst sınırdan 106 bin lira ceza kesildi.

DHA
Bodrum’da beyaz kum kabusu yeniden ortaya çıktı! Siteye ceza yağdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahile beyaz kum döken siteye Kabahatler Kanunu kapsamında en üst sınırdan 106 bin lira ceza kesildi. Siteye, beyaz kumu kaldırması için 2 gün süre verildi.

Bodrum’da beyaz kum kabusu yeniden ortaya çıktı! Siteye ceza yağdı

Gölköy Mahallesi'ndeki lüks villaların bulunduğu bir site, dün sahile beyaz kum getirdi. Site tarafından beyaz kumun bir kısmı sahile dökülürken, bir kısmının ise yığın halinde durduğu görüldü. Harekete geçen zabıta ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Bodrum’da beyaz kum kabusu yeniden ortaya çıktı! Siteye ceza yağdı

Ekipler, siteye sahile doğal olmayan malzeme dökmek ve çevre kirliliğine neden olmaktan, Kabahatler Kanunu gereği en üst limitten cezai işlem uygulayarak toplam 106 bin lira para cezası kesti. Ayrıca kumun kaldırılması için siteye 2 gün süre verilerek, ikaz tutanağı düzenlendi. Konu ile ilgili tutanak, ilgili birim ve kurumlara sevk edildi.

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