Menteşe’de Kent Meydanı rezaleti!

Yapımı yılan hikayesine dönen ve CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 48 milyon 135 bin liraya yaptırılan Menteşe Kent Meydanı için CHP'li Menteşe Belediyesi yeni bir çalışma başlatmaya hazırlanıyor. Belediyenin resmi internet sitesinde, vatandaşların Kent Meydanı'nı nasıl görmek istedikleri hakkında anket başlatıldı. Vatandaş, "Madem uygun değildi neden yaptınız? Milyonları yine çöpe mi atacaksınız?" diyerek tepki gösterdi.

Menteşe eski Belediye Başkanı Bahattin Gümüş

ÇARPICI GELİŞME YAŞANDI

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi işbirliğinde 2022 yılında inşası tamamlanan Menteşe Kent Meydanı 2024 Mart ayında resmi törenle açıldı. İçinde 4 katlı yeraltı otoparkı, kafe, işyeri ve meydanın yer aldığı "Menteşe Kent Meydanı" projesi 48 milyon 135 bin liraya mal oldu. Geçen Mart ayında açılışı gerçekleştirilen meydan ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. CHP'li Menteşe Belediyesi, resmi internet sitesinde, vatandaşların Kent Meydanı'nı nasıl görmek istedikleri hakkında anket başlattı.

"4 MEVSİM KULLANIM"

"Menteşe Belediyesi Kent Meydanı Anketi" başlığı ile paylaşılan ankette, "Menteşe Belediyesi olarak kent meydanımızın 4 mevsim daha etkin ve aktif olarak kullanılabilmesi için çalışmalarımıza başlayacağız. Bu konuda sizlerin de görüş ve önerileri bizim için önemli. Kent meydanını nasıl görmek istediğinizi, bu konudaki görüş ve önerilerinizi lütfen belirtiniz" ifadelerine yer verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Ankette ayrıca "Kent Meydanımızın üst zemini, ağaç dikimi ve ağır yapıların alanda yer alması için uygun değildir. Yorum ve önerilerinizi bu hassasiyetle yapmanızı rica ederiz" diye not düşülmesi dikkat çekti. Anket sonrası vatandaşlar duruma tepki gösterdi ve sosyal medya üzerinden "Milyonlar harcandı. Nedense seçim öncesi açılabildi. Madem proje uygun değildi neden yaptınız? Neden açtınız? Milyonları yine çöpe mi atacaksınız?" diyerek belediyeye tepki gösterdi.

Dönemin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün

"ÖNCE İNSAN, ÖNCE HALK" DEMİŞTİ

SEÇİM öncesi gerçekleştirilen açılışta dönemin Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kentin göbeğine başka zihniyetlerin 9-10 katlı binalar yapabileceklerini ancak kendilerinin buraya meydanın yakışacağını düşündüklerini ve bu hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi. Gümüş, "Önce insan önce halk diyerek projeyi hayata geçirdik. Burayı başkaları 9-10 katlı binalar dikebilirdi. Projeyi sivil toplum kuruluşlarıyla defalarca tartışarak ortak akılla hizmete geçirdik" demişti. AÇILIŞINDA konuşan dönemin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, "Biz hizmetlerin önceliğini tespit edip, finansmanını sağlayıp, izinleri alıp yatırıma geçiyoruz. Her projenin arkasında büyük bir hikâye var" demişti.