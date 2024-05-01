  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla Ortaca’da korkutan yangın

Muğla Ortaca’da korkutan yangın

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın panikletti.

İHA
Muğla Ortaca’da korkutan yangın

Yangın, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısından çıkan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

,

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Ölen ya da yaralananın olmamasının teselli kaynağı olduğu yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA