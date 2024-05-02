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Haberler Muğla Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı

Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Fethiye-Kumluca arasında denizlerde fırtına beklendiği açıklandı.

İHA
Meteoroloji’den son dakika fırtına uyarısı

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz'in batısında (Fethiye-Kumluca arası) rüzgarın Cuma (03.05.2024) öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden, Antalya Körfezi'nde Cumartesi (04.05.2024) öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cumartesi günü (04.05.2024) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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