Sezon geldi Bodrum’da fiyatlar uçuşa geçti! Görenler şok oluyor

Ege sahilleri Ramazan Bayramı'nın ardından 23 Nisan'da da yeni sezon öncesi prova yaptı. 1 Mayıs itibarıyla da yeni ücret tarifeleri açıklandı. Otellere alternatif sunan haftalık yazlık kiralama ücretleri 450 bin liradan başlayıp 1 milyon TL'ye kadar ulaşıyor. Lüks beachlerde ise günlük şezlong fiyatları 6 bin liraya ulaşıyor.

YALIKAVAK

GEÇEN SEZON (HAFTALIK YAZLIK KİRASI) 250 BİN TL

YENİ SEZON (HAFTALIK YAZLIK KİRASI) 450 BİN TL

TÜRKBÜKÜ

GEÇEN SEZON LAHMACUN 500 TL

YENİ SEZON LAHMACUN 950 TL

CESARET İSTİYOR

Her yıl merakla beklenen lahmacun fiyatı da belirlendi. Lüks beachlerde bir adet lahmacun yemenin bedeli 950 lira. Bu arada tekneye atlayıp koy koy gezmek isteyenleri de ağır bir fatura bekliyor. Çünkü günlük tekne kiralama ücretleri bin Euro'dan başlayıp 10 bin Euro'ya kadar çıkıyor. Yani Bodrum'da tatil yapmak biraz cesaret işi…

TÜRKBÜKÜ-YALIKAVAK

GEÇEN SEZON (ŞEZLONG FİYATI) 3.5 BİN TL

YENİ SEZON (ŞEZLONG FİYATI) 6 BİN TL

TEKNE KİRALAMA

GEÇEN SEZON (GÜNLÜK) 700 EURO-7 BİN EURO

YENİ SEZON (GÜNLÜK) BİN EURO-10 BİN EURO

MEKANLAR ARASI ŞEF-GARSON TRANSFER YARIŞI

Bodrum'da sezon öncesi mekanlar arasında transfer yarışı da hız kazandı. Yaz boyunca yerli ve yabancı turist akınına uğrayacak ilçede; garson, şef, komi ve güvenlik elemanı bulmak epey zor. Bu yüzden mekanlar yüksek ücretler vererek rakip işletmelerden eleman transfer ediyor. Nitelikli elemanlar ise bu yarıştan kârlı çıkıyor.