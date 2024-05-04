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Haberler Muğla Oktay istedi devlet yaptı

Oktay istedi devlet yaptı

Köyceğiz’de yaşayan MS hastası Oktay Arslan’ın (35) tek isteği evinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için akülü aracını rahatlıkla kullanabileceği bir yoldu. Aslan’ın bu hayalini Muğla Valisi İdris Akbıyık gerçekleştirdi.

ÖMER KUNDAKÇI ÖZEL HABER
Oktay istedi devlet yaptı

VİDEO ÇEKİP GÖNDERDİ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan Oktay Arslan, MS hastalığı yüzünden yürüme güçlüğü çektiği için akülü tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Son 1 yıldır da rahatsızlığı artan Arslan, yaşlı anne ve babasının market ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 3 ay önce video çekerek CİMER ve muhtarlar masası aracılığıyla Muğla Valisi İdris Akbıyık'a iletip evine giden yolun yapılmasını talep etti.

Oktay Arslan, yaşlı anne ve babasına destek olabildiği ve evinin ihtiyaçlarını karşılayabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

YOL PARKE İLE KAPLANDI

Videoyu izleyen Vali Akbıyık'ın talimatıyla, Oktay Arslan'ın köy merkezine gidip gelebileceği yaklaşık 500 metrelik yol parke taşı ile kaplandı. 8 yıldır MS hastası olduğunu anlatan Arslan, "Yolumuz bozuk olduğu için evden çıkamıyorduk. Videoyu gönderdikten sonra Valimiz sağolsun ekip gönderip yolu yaptırdı. Artık ekmek almaya kendim gidebiliyorum. Bana bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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