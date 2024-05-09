Muğla’da yeşil alan cinayeti

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ilçesinde yer alan Menteşe Kent Parkı ve toplanma alanının içinde, seçim öncesi mahalle sakinlerinin bilgisi olmaksızın iş yeri amaçlı inşaat faaliyetlerine başlanması ve parktaki ağaçların bazılarının sökülmesi tepki çekmişti. CHP'li Büyükşehir'in planlaması sonucu parkta inşa edilecek binanın, ünlü süper marketlerden birisine kiralanacağı öne sürülmüştü.

VATANDAŞA ANKET AÇTILAR

ESKİ Başkan Osman Gürün döneminde belediye tarafından yapılan paylaşımda, "Projemiz kapsamında büyük market alışveriş alanı, depolar, otopark, sanal market alanı, servis girişi, WC'ler, soyunma odaları gibi birçok farklı alan inşa edilecektir. Kısa sürede hizmete sunacağımız Kent Marketimiz bölgemize hayırlı olsun" ifadeleri kullanılmıştı. Kent markete tepkilerin ardından 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası CHP'li yeni Başkan Ahmet Aras başkanlığındaki Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından "Birlikte karar veriyoruz" başlığı ile yapılan paylaşımda, "Menteşe Kent Market tesisinin ne amaçla hizmet vermesini istersiniz?" ifadelerine yer verildi

"MEFTAYI NASIL GÖMELİM"

PAYLAŞIMDA vatandaşlara alanın sadece "Gençlik Merkezi, Kreş, Marke ve Spor Salonu" olarak kullanılması seçenekleri sunuldu. Kent Konseyi eski Başkanı Vehip Keskin konuyla ilgili, "Eski başkan seçime 3 ay kala, kentin tek kent parkı ve bölgenin tek deprem toplanma alanını ranta açıp, müteahhit şirket, yapılacak altı harfli marketin adına kadar adrese teslim bir ihaleyle, giderayak bir cinayet işlemeye kalkmıştı. Süreçte AK Parti'nin büyükşehir adayı seçilirse parkı eski haline getireceğinin sözünü vermişti. CHP ise, parkın ve deprem toplanma alanının ortasına kondurulan ucube yapının yarattığı cinayet tüm çıplaklığıyla görülüyor. Yeni yönetimin önceki yönetimden tek farkının cinayetin hangi yöntemle işleneceği konusunda olduğu görülüyor. Park, orjinal haline geri getirilmeli. Ankete asla katılmayacağım, benim için, sonuç ne olursa olsun meşru değildir, yok hükmündedir" dedi.

Keskin'in paylaşımının altına çok sayıda yorum geldi. En dikkat çekeni ise, bir vatandaşın, "Cinayet çoktan işlendi, meftayı nasıl gömelim referandumu bu" yorumu oldu.