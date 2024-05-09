Temsili düğün gerçek oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geçen yıl düzenlenen festivalde, birbirlerini tanımayan Halit Güneş ve Didem Baka, temsili düğünde gelin ve damat rolünü canlandırdı.

RESTORANDA KUTLAMA

Güneş ve Baka, Muğla yöresine özgü gelenek ve göreneklere uygun temsili olarak evlendirildi. Damat tıraşı, gelin korteji, kına yakma ve atla gelin alma merasimi gibi adımların yer aldığı temsili düğün, festival ziyaretçileri tarafından da ilgiyle izlenmişti.

Festivalde Güneş'in babasını dönemin Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Baka'nın babasını ise tarihi Arasta Çarşısı'nın en eski esnaflarından Radyocu Mustafa Bektaş canlandırmıştı. Organizasyonda temsili olarak evlenen çift, geçen hafta sonu gerçekleşen resmi nikah töreni ve sade bir düğünle dünya evine girdi.

Çift nikah töreninin ardından ilk tanıştıkları yer olan ve temsili düğünlerinin yapıldığı tarihi Arasta Çarşısı'ndaki bir restoranda kutlama yaptı.

'İLK KEZ ORADA GÖRDÜM'

DAMAT Halit Güneş, üyesi olduğu tiyatro topluluğu ile çeşitli mekanlarda gösteriler yaptıklarını ve eşi Didem Baka'yı ilk orada seyircilerin arasında gördüğünü söyledi. Güneş, "Muğla'da yaklaşık 18 yıldır bir tiyatro topluluğu ile farklı mekânlarda gösterilere çıkıyorum. Didem de seyirci olarak gelmişti. Daha sonra Muğla'da Düğün Yemekleri Festivali'nde gelin damat rolünü canlandırmamızı istediler. Festivalden yaklaşık 10 ay sonra sade bir düğünle dünya evine girdik. Bizim sade bir düğün yapmamızın sebebi de zaten festivalde büyük bir düğün yapmamızdı" dedi.

Didem Baka ise, "Halit'i görünce de şaşırmıştım orada. İyi ki hayatıma girmiş diyorum. Halit, hem kocam hem de hocam oldu" ifadelerini kullandı.