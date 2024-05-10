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Haberler Muğla Lise öğrencisini öldüren sürücüye 5 yıl ceza

Lise öğrencisini öldüren sürücüye 5 yıl ceza

OSMAN AKÇA
Lise öğrencisini öldüren sürücüye 5 yıl ceza

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde Tolga Yağcı'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Sıla Akgül'ün davasında sürücüye verilen ve 24 bin 300 lira para cezasına çevrilen kararın bozulmasının ardından dava yeniden görüldü. Mahkeme sürücü Tolga Yağcı'nın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.

Olay, Menteşe ilçesinde Salihpaşalar Mahallesi'nde 14 Aralık 2022'de meydana gelmişti. Yağcı (29) idaresindeki araç, seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan lise öğrencisi Sıla Akgül'e (15) çarpmıştı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Sıla Akgül, hayatını kaybetmişti.

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