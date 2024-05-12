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Haberler Muğla Gece kulübünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Gece kulübünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

OSMAN AKÇA
Gece kulübünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde geçtiğimiz gün sabaha karşı Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı'nda bulunan bir gece kulübünde silahlı çatışma meydana geldi. Mekanda eğlenen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın ardından çıkan tekmeli tokatlı kavga, silahlı çatışmaya döndü. Kavga sokağa taştı. Mermilerin uçuştuğu olayda 30 yaşındaki Onur Dirican, Fuat Tutkan ve Onur Kaya yaralandı. Karın bölgesine isabet eden kurşunla yaralanan Dirican kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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