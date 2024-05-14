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Haberler Muğla Barlar Sokağı cinayetinin failleri yakalandı

Barlar Sokağı cinayetinin failleri yakalandı

OSMAN AKÇA
Barlar Sokağı cinayetinin failleri yakalandı
MUĞLA Bodrum'da taşkınlık yaptıkları iddiasıyla eğlence mekanından çıkarılan grubun iş yerine açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin tabancayla ateş açtığı belirlenen Ömer B. ile 5 şüpheli saklandıkları villa ve ormanda yakalandı. Olay, 11 Mayıs'ta saat 03.30 sıralarında Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı'ndaki bir eğlence mekanında meydana geldi. Ömer B., otomobilinden aldığı tabancayla iş yerinin önüne gelip ateş açtı. Onur Dirican kurtarılamadı. Şüphelilerden 3'ü villada diğer 3'ü ormanda yakalandı
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