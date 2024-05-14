Eski eşten cinayet itirafı

MUĞLA Seydikemer'de 22 Mart 2024 tarihinde kaybolan 3 çocuk babası Şaban Ataş'tan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine Ataş'ın kuzeni Bahri Ataş, Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na çıkıp kayıp adamın öldürüldüğünden şüphelendiğini söyleyerek eski eşi Emine Karabulut ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği Burhanettin Öztürk'ü hedef gösterdi. İddialar üzerine büyük oğlu Mert Ataş ve Burhanettin Öztürk ile programa çıkan Emine Karabulut, cinayeti itiraf ederek cesedin yerini söyledi.

Günlerdir aranan Şaban Ataş, eski eşi ve yakın arkadaşı tarafından öldürülmüş.

GÖZALTINA ALINDILAR

BOŞANMASINA rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut, "Kahvaltıda eski eşimin yakın arkadaşı Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi.

Emine Karabulut ve Burhanettin Öztürk, Müge Anlı'nın programına katıldı. İkili, program sırasında Ataş'ın cesedinin yerini söyledi.

Durumun Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne aktarılmasının ardından belirtilen mevkiye gidildi. Burada bir erkek cesedi ile karşılaşıldı. Cesedin Şaban Ataş'a ait olduğu teyit edildi. İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan eski eş Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve büyük oğlu Mert Ataş gözaltına alındı. Öldürülen Şaban Ataş'ın yakın arkadaşı olan Öztürk'ün, eski eş Emine Karabulut ile ilişkisi olduğu, cinayetin de bu yüzden işlendiği iddia edildi.