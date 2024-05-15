Elif’in sırası boş kalmadı

Yolun karşısına geçerken motosiklet çarpan, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden Elif Metiner (20), eğitim gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eczacılık Fakültesi'ndeki sınıfında anıldı. Elif Metiner'in sırası, fotoğrafları ve karanfillerle süslendi.

Eczacılık Fakültesi'nde eğitim gören Elif Metiner'in sırası, fotoğrafları ve karanfillerle süslendi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Elif Metin'i hayattan koparan kaza, 1 Mayıs günü, Isparta Süleyman Demirel Caddesi'nde meydana geldi. Uzman Çavuş Rıdvan Korkmaz'ın kullandığı 32 FJ 498 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Metiner'e çarptı. Savrulan Metiner metrelerce sürüklenirken, motosiklet ise devrildi. Yaralanan genç, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin ve böbreklerde kanama, kaburgalarda kırık olduğu belirlenip yoğun bakıma alınan Metiner 10 günlük mücadelenin ardından yaşama veda etti.

MOTOSİKLETLİ TUTUKLANDI

Elif Metiner'in cenazesi, geçtimiz gün memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesi Karadere köyünde toprağa verildi. Elif Metiner'in ölümünün ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Rıdvan Korkmaz ise 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı. Elif Metiner, SDÜ Eczacılık Fakültesi'nde fakülte yönetimi, hocaları ve arkadaşları tarafından anıldı. Sınıfta düzenlenen anma etkinliğine Dekan Prof. Dr. Mustafa Yıldız, öğretim üyeleri ve arkadaşları katıldı. Metiner'in fotoğraflarının konulduğu sırası karanfillerle donatıldı.