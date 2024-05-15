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Marmaris’in gündemi İngiliz tatilcinin ‘kül’ vasiyeti

Bir grup İngiliz, hayatını kaybeden yakınlarının küllerini denize savurdu.

VURAL EFECİK
Marmaris’in gündemi İngiliz tatilcinin ‘kül’ vasiyeti
HER yıl tatil için Marmaris'e gelen bir İngiliz vatandaşı, yakınlarına "Öldüğümde küllerimi Marmaris'te denize savurun" dedi. Hayatını kaybeden İngiliz'in son arzusunu Marmaris'e gelen yakınları yerine getirdi. Sabah saatlerinde Uzunyalı sahilinde toplanan bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen şahsın küllerini denize bıraktı. Ancak bu durum ilçede tartışma yarattı. Küllerin denize dökülmesi tepkilere neden oldu. Olayı görenler kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini ifade etti. Yapılan şikayet üzerine, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, denizden numune alarak araştırma yapacak. İncelemeler sonucunda elde edilecek veriler vatandaşlarla paylaşılacak.
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