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Haberler Muğla Yasak dinlemiyorlar! Bodrum'da inşaatlar tam gaz devam ediyor

Yasak dinlemiyorlar! Bodrum'da inşaatlar tam gaz devam ediyor

Muğla'nın önemli turizm ilçelerinden Bodrum'da 15 Mayıs itibarıyla başlayan inşaat yasaklarına rağmen firmalar çalışmalarını sürdürüyor. Sadece çevreye rahatsızlık vermeyecek çalışmalara izin verilirken firmalar yasaklara aldırış etmiyor.

İHA
Yasak dinlemiyorlar! Bodrum’da inşaatlar tam gaz devam ediyor

Türkiye'nin en pahalı komutlarının, villalarının ve malikanelerin satıldığı Bodrum'da, her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Mayıs'tan itibaren inşaat yasakları başladı. Turizm sezonu 15 Nisan'da başlarken, inşaat yasakları da 15 Mayıs tarihinde başladı. 15 Mayıs - 15 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan yasaklarda inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri yapılamayacak. Sadece çevreye rahatsızlık verilmeyecek şekilde ince işler ve tadilatlar yapılabilecek. Altyapı çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin ise izin alınarak yapılabileceği ifade edildi.

Yasak dinlemiyorlar! Bodrum’da inşaatlar tam gaz devam ediyor

YASAKLAR UMURLARINDA OLMADI
Bodrum'da inşaat firmalarının yasakların gelmesine rağmen çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. İnşaatlarını bitirmeye çalışan firmaların gürültü, görüntü kirliliğine devam ettiği, ağır vasıta araçlarının ise halen çalışmalarını sürdürdüğü gözlendi. İnşaat firmalarının yasaklara aldırış etmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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