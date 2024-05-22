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Haberler Muğla Dev kruvaziyer 2355 yolcuyla Bodrum'a geldi

Dev kruvaziyer 2355 yolcuyla Bodrum'a geldi

Bahamalar bayraklı 'Resilient Lady' isimli kruvaziyer, 2 bin 355 yolcuyla Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'a geldi. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'na hareket edecek.

İHA
Dev kruvaziyer 2355 yolcuyla Bodrum’a geldi

Resilient Lady isimli kruvaziyer gemisi, bu sezon ikinci kez Bodrum'a geldi. Eğlence ile lüksü barındıran gemi, 2 bin 770 yolcu ve bin 160 mürettebata ev sahipliği yapabilecek kapasitede. İhtişamı ile dikkati çeken 2022 yapımı gemide parti temalı bir sunum yer alıyor.

Sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan Bodrum'a gelen dev geminin bugünkü seferinde ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 2 bin 355 yolcu ile bin 140 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'na hareket edecek.

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