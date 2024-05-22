Dev kruvaziyer 2355 yolcuyla Bodrum’a geldi

Resilient Lady isimli kruvaziyer gemisi, bu sezon ikinci kez Bodrum'a geldi. Eğlence ile lüksü barındıran gemi, 2 bin 770 yolcu ve bin 160 mürettebata ev sahipliği yapabilecek kapasitede. İhtişamı ile dikkati çeken 2022 yapımı gemide parti temalı bir sunum yer alıyor.

Sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan Bodrum'a gelen dev geminin bugünkü seferinde ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 2 bin 355 yolcu ile bin 140 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'na hareket edecek.