  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum sahillerindeki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti

Bodrum sahillerindeki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'da kaçak yapılaşmaya karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak yapılaşma ve izinsiz kullanım tespitlerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda, sahilleri izinsiz işgal eden işletmelere ait yapılar yıkıldı.

HABER MERKEZİ
Bodrum sahillerindeki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti

Gözde turizm merkezi Muğla'da kaçak yapılaşmaya karşı mücadele sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tatil cennet ilçelerde kaçak yapılaşma, izinsiz kullanım ve uygulamalara karşı denetimler yapıyor.

Bu kapsamda ekipler sahilleri mercek altına aldı. İşletmelerde imar kanunu kapsamında kaçak yapılaşma, izinsiz kullanım ve uygulamalar ile ilgili denetim gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünce turizm sezonu öncesi kaçak yapılaşmalar, izinsiz iskele, beach adı altında 2024 yılında yapılan tüm kaçak yapılar yıkılıyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA