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Haberler Muğla Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalıştılar! Umuda yolculuk Sahil Güvenlik’e takıldı

Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalıştılar! Umuda yolculuk Sahil Güvenlik’e takıldı

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde jet ski, lastik bot ve yelkenli teknede toplam 108 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı

İHA
Jet ski ile Yunanistan’a kaçmaya çalıştılar! Umuda yolculuk Sahil Güvenlik’e takıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jet ski, lastik bot ve yelkenli teknede toplam 108 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması Sahil Güvenlik Botları (KB-110, KB-4302) tarafından yelkenli tekne içerisindeki 50 düzensiz göçmen ile beraberinde 22 çocuk kurtarıldı.

Teknedeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. İkinci olayda ise Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 33 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarındaki 3'üncü olayda Sahil Güvenlik Botu (KB-4302) tarafından tespit edilen hareketli jet ski durdurularak 3 düzensiz göçmen yakalandı. 3 olayda toplam 108 göçmen karaya çıkarılırken gözaltına alınan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

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