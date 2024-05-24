Sevgilisini benzinle yakıp seyretmiş!

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde yanarak can veren ve "intihar etti" denilen iki çocuk annesi genç kadının, korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olay, 19 Mayıs akşamı Düğerek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto elektrikçisi Hasan Bulut ile birlikte yaşadığı Hanife Yılmaz (36), evlerinin bahçesinde kavga etti.

Bulut, bu sırada şişede bulunan benzini genç kadının üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Yılmaz'ın çığlıklarına komşuları yetişti. Ağır yaralanan genç kadın ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da İzmir 'e sevk edilen talihsiz kadın, yapılan müdahalelere rağmen dün sabah hayatını kaybetti.

"KOMŞULARLA SÖNDÜRDÜK"

HASAN Bulut ifadesinde, Hanife Yılmaz'ın kendini öldürmek için kıyafetlerini tutuşturduğunu ileri sürdü. Genç kadının oğlu Halil A. (16) ise korkunç gerçeği şöyle anlattı: "Bahçede tartışıyorlardı. Çığlıklara koştuk. Hasan Bulut annemin yanışını gülerek izliyordu. Komşularla söndürdük. Bulut bizi ölümle tehdit ettiği için sustuk." Gözaltına alınan Hasan Bulut, sevk edildiği mahkemece tutuklandı