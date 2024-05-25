Eşini yakan caniden çocuklara tehdit

Muğla'da 112 Çağrı Merkezi'ne, Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak'ta ikamet yangını ihbarı yapıldı. Alevler içinde kalan 2 çocuk annesi Hanife Yılmaz'ın çığlıklarını duyan evdeki çocukları ve komşuları alevleri söndürdü. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Komşuların olayın yangın olduğu yönündeki ifadelerine rağmen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri durumu şüpheli görerek, araştırma başlattı. Polisin ifadesine başvurduğu Yılmaz'ın eşi Hasan Bulut, Hanife Yılmaz'ın üzerine benzin döküp çakmağı çakarak intihar etmeye çalıştığını öne sürdü. Ağır yaralanan Hanife Yılmaz, hayatını kaybetti.

'SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM'

Konuya hassasiyetle yaklaşan ekipler, kadının ölümü sonrası psikolog eşliğinde 11 yaşındaki C.A.'nın ifadesine başvurdu. C.A., üvey babaları Hasan Bulut tarafından "Polislere bir şey söylerseniz anneniz gibi sizi de öldürürüm" diye tehdit edildiklerini anlattı. Hasan Bulut ise tutuklanarak cezaevine gönderildi