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Haberler Muğla Kruvaziyerlerin rotası Ege! 1040 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Kruvaziyerlerin rotası Ege! 1040 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Muğla'nın önemli turizm ilçelerinden olan Marmaris'e Portekiz bayraklı kruvaziyer gemisi 1040 yolcusu ile geldi. Turistler ilçe merkezinde gezerken geminin akşam saatlerinde Bodrum'a hareket edeceği belirtildi.

AA
Kruvaziyerlerin rotası Ege! 1040 yolcusuyla Marmaris’e geldi

Portekiz bayraklı "Vasco Da Gama" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu Alman 1040 yolcu ve 580 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret edip, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda da vakit geçirdi. Bazı turistler safari ve kültür turlarına katıldı.

Limasol Limanı'ndan gelen "Vasco Da Gama"nın gece saatlerinde demir alarak Bodrum Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

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