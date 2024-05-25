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Haberler Muğla Sinirlenen şahıs kendi araçlarını ve evini ateşe verdi

Sinirlenen şahıs kendi araçlarını ve evini ateşe verdi

Muğla’nın Marmaris ilçesine bir olaya sinirlenen S.Y. adlı şahıs kendi evini ve araçlarını ateşe verdi. Yangın ormanlık alana sıçramadan ekipler tarafından söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Sinirlenen şahıs kendi araçlarını ve evini ateşe verdi

Muğla'da Marmaris'in merkez mahallelerinden Beldibi mahallesinde yaşanan olay çevrede paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre S.Y. isimli bir vatandaş sebebi bilinmeyen bir nedenle kendisine ait ev, araba ve motorunu ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler sokakta park halinde olan başka araçlara da sıçradı. Olayın ormanlık alana çok yakın bir mesafede olması sebebiyle Marmaris Orman İşletme ekipleri de hemen olay yerine sevk edilerek bölgede tedbir aldı.

Orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yanan araçlar kullanılamaz hale gelirken, olay yerinden kaçan S.Y. polisler tarafından yakalandı. S.Y. Cumhuriyet savcılığı talimatı ile sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı

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