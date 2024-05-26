Ortaca’da yaşlılar açlığa terk edildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinin eski Belediye Başkanı MHP'li Alim Uzundemir ve Ortaca Kaymakamlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği yaşlı ve engelliler için 'Yalnız Değilsiniz Yemek Projesi', CHP'li Belediye Başkanı Evren Tezcan tarafından iptal edildi. İptal kararı, yemeğe ihtiyacı olan yaşlı ve engellileri şoke etti. Onlardan biri de tek başına yaşayan yatalak 83 yaşındaki Aynıma Akyol. Yaşlı kadın yemek verilmeyerek adeta açlığa terk edildi.

ÖĞLE VE AKŞAM YEMEKLERİ

Yaklaşık iki yıl önce, Ortaca Kaymakamlığı ve Ortaca Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen 'Yalnız Değilsiniz Yemek Projesi' kapsamında ihtiyaç sahibi kimsesiz yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşlara öğlen ve akşam yemeği dağıtılmaya başlanmıştı. 12 ay süren dağıtımın başlangıcında o dönem ki MHP'li Ortaca Belediyesi tarafından projeye ilişkin, "Ortaca Kaymakamlığımızca ve Ortaca Belediye Başkanlığımızca ortaklaşa yürütülen 'Yaşlı ve Engelliler İçin Yalnız Değilsiniz Yemek Projesi' kapsamında kimsesi olmayan yaşlı vatandaşlarımız ile engelli vatandaşlarımıza evlerinde 12 ay boyunca öğle ve akşam yemeği dağıtmak için belediyemiz öz sermayeleri ile bünyemize araç kazandırılmıştır. İlçemize hayırlı olsun" açıklaması yapılmıştı.

Ortaca Belediye Başkanı CHP'li Evren Tezcan

SEÇİMİ KAZANDI, YEMEĞİ KESTİ

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Ortaca Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Evren Tezcan kazandı. Tezcan, başkan seçilmesinin üzerinden daha birkaç ay geçmeden önceki belediye başkanının hayata geçirdiği sosyal projeleri iptal etmeye başladı. Bunlardan biri de 'Yalnız Değilsiniz Yemek Projesi' oldu. Proje iptal olunca ilçe genelinde bir kap sıcak yemeğe muhtaç olan ihtiyaç sahipleri de 'kimsesiz' kaldı.

KOMİK BİR GEREKÇE SUNDULAR

İHTİYAÇ sahibi onlarca kişiden biri de Ortaca'nın Akıncılar Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Durmuş Akyol'un yatalak annesi 83 yaşındaki Aynıma Akyol'du. Akyol'da adeta açlığa terk edildi. Durmuş Akyol, "Annem Akıncılar Mahallesi'nde tek başına yaşıyor. Yatalak ancak önüne konduğu zaman yemeğini yiyebiliyor. Bundan önceki belediye başkanımız ve Ortaca Kaymakamlığı'nın hayata geçirdiği proje ile her gün yemeği geliyordu. Ancak belediye başkanı değişince projede iptal oldu. Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana hiç yemek gelmedi. Bunun üzerine belediyede yetkili birini aradım. Neden iptal edildiğini sordum. Bana, 'yaz ayı olduğu için yemeğin bozulabileceğini ve zehirlenme olacağını' söylediler. Komik bir gerekçe sundular. Peki, bundan önceki yıllarda hava sıcaklığından neden yemek bozulmuyordu? Neden düzenli olarak geliyordu? Neden kimse zehirlenmemişti" dedi.