  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Sabah işe gelen esnaf kanlar içindeki cesedi görünce şoke oldu

Sabah işe gelen esnaf kanlar içindeki cesedi görünce şoke oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen olayda sanayi bölgesinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, kanlar içerisinde erkek cesedi buldu. Olay yerine gelen ekipler şahsın kesin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

İHA
Sabah işe gelen esnaf kanlar içindeki cesedi görünce şoke oldu

Muğla'da Fethiye Sanayisi, Taşyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, kanlar içinde yatan adamı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Cesedin 58 yaşındaki Şenol Mert'e ait olduğu tespit edildi. Kafasında ve elinden yaralı olduğu görülen Mert'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, ilk olarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna, oradan da Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA