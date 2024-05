Bodrum’da sezon açıldı! 1 milyon yabancı turist hedefi

"HER KESİME HİTAP EDİYOR"

Turizmci Yılmaz Algül ise Bodrum'da iç pazarda geçen yılki gibi hareketlilik yaşanacağına dikkati çekti. Yurt içinden gelen konuklarının ilçede istedikleri her tatil konseptini bulabildiğini anlatan Algül, "Pansiyonculuk, otelcilik, beş yıldız ve her şey dahil, hepsi var." ifadesini kullandı.

İlçedeki bir otelin genel müdürü Alişir Şahin, İngiltere başta olmak üzere, Almanya, Polonya, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerinden tatilcilerin Bodrum'a ilgi gösterdiğini belirtti.

Bodrum'un her kesime hitap ettiğinden çok tercih edildiğini vurgulayan Şahin, "Bodrum özellikle eğlence, gastronomi, doğa ve kültürel olarak zengin bir destinasyon. Ekonomik anlamda çok lüks segmente de dar gelirliye de hitap ediyor." değerlendirmesinde bulundu.