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Haberler Muğla Esnafın kanlar içinde bulduğu cesetle ilgili çarpıcı gelişme! Arkadaşı tutuklandı

Esnafın kanlar içinde bulduğu cesetle ilgili çarpıcı gelişme! Arkadaşı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz günlerde sanayi sitesinde kanlar içinde cansız bedeni bulunan 58 yaşındaki Şenol Mert'in gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.

İHA
Esnafın kanlar içinde bulduğu cesetle ilgili çarpıcı gelişme! Arkadaşı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde 27 Mayıs'ta, Şenol Mert'in (58) cesedinin bulunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, D.S'nin kullandığı otomobilin park halindeki birkaç araca çarparak kaza yaptığı daha sonra olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Kazada, otomobildeki Mert'in yaralandığı ve D.S'nin arkadaşını sanayi sitesine yaralı halde bırakıp gittiği belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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