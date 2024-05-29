Köylüler çeteye karşı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Çetebeli suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Marmaris ilçesi Çamlı Mahallesinde yaşayan köylü vatandaşların arazilerini tehdit ve şantaj yöntemiyle üzerlerine geçirip 3. şahıslara satan örgüt çökertilirken, Hisarönü, Karacasöğüt ve Çamlı mahallelerinde de çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı öğrenildi.

Köylüler ellerinden zorla alınan trilyonluk arazileri geri almak için mahkemeye başvurdu.

TRİLYONLUK ARSALAR

Yapılan çalışmalar sonrası piyasa değeri milyarlarca dolar eden 5 bin 800 dönümlük arazi, Osmanlı döneminde kalma tapuları gerekçe gösterilerek uzun yıllar boyunca hile, silahlı tehdit, şantaj ve nüfuslarını kullanarak zorla ele geçirilmişti.

Çetin Çağlayan

Çetebeli suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda aralarında, 2017 yılında vefat eden Malatyaspor eski Başkanı Metin Kaya Çağlayan'ın oğlu Çetin Çağlayan'ın da olduğu suç örgüt çetesi tutuklanmıştı.