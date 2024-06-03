Davayı kaybedince cinayeti planlamış

Muğla'nın Bodrum ilçesinde araçta tartıştığı avukatı Mehmet Erdal Çam (73) ile emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı (57) öldüren Galip Özmen (63) için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, yardım ettiği belirlenen Osman Kemiklioğlu (28) hakkında da 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Özmen'in 2018'de kiraladığı apart otel ile ilgili açılan davayı kaybetmesinden avukatı Çam'ı sorumlu tutup, kendisini dolandırdığını, Çam'la tanıştıran Çavdar'ı da zararını karşılamadığı gerekçesiyle planlayarak öldürdüğü belirtildi. Kan donduran olay, 22 Eylül 2023'te saat 17.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana gelmişti.