Son dakika: Ege Denizi’nde 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesini de etkileyen 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-06-11 09:52:49 39.08472 27.53444 6.98 ML 1.9 Soma (Manisa)

2024-06-11 09:40:44 39.64333 25.74833 7.01 ML 1.2 Ege Denizi - [32.79 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-06-11 09:38:56 39.63889 25.70917 7.01 ML 1.3 Ege Denizi - [35.39 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-06-11 09:34:11 39.66028 25.78 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [30.75 km] Bozcaada (Çanakkale)

2024-06-11 09:32:34 39.63528 25.72417 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [34.08 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-06-11 09:30:05 39.61861 25.71917 6.89 ML 1.3 Ege Denizi - [33.56 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-06-11 09:28:43 39.64139 25.74361 7.11 ML 2.3 Ege Denizi - [33.01 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-06-11 09:24:33 38.44167 37.30583 7.04 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş)