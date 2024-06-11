Uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik "Kuyu-4" operasyonu: 47 zanlı tutuklandı

Muğla ve Balıkesir'de 12 ilde düzenlenen "Kuyu-4" operasyonlarında, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan, birbirleriyle bağlantılı 4 organize suç örgütünün elebaşları Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın aralarında bulunduğu 47 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır, Kilis, Muğla, Mersin, Antalya, Kocaeli, Hakkari, Mardin, Van ve Balıkesir'de "Kuyu-4" adı verile operasyonlar düzenlenmişti.

Geçmişte birçok soruşturmanın merkezinde yer alan, İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde azmettirici olmakla suçlanan Mert (Orhan) Ünğan başta olmak üzere, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız ile çeşitli suçlardan uzun süredir aranan 'Tilki' lakaplı Selim Işık'ın da aralarında bulunduğu 62 şüpheli yakalanmıştı.

"Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "suçtan elde edilen suç gelirlerini aklamak" suçlarını işledikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonlarda yakalanan 62 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Birbirleriyle bağlantılı 4 organize suç örgütünün elebaşlarının olduğu şüpheliler dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Mahkemede, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve birbirleriyle bağlantılı 4 organize suç örgütünün elebaşları Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın aralarında bulunduğu 47 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Geri kalan 15 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları belirtildi.