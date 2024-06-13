Müebbet hapis cezasının gerekçesi: Kasten öldürme

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde çalıştığı eğlence mekanında öldürülüp, cesedi bahçedeki havuza atılan 18 yaşındaki Zehra Bayır cinayetiyle ilgili yargılandığı davada 24 yaşındaki İlimder İlter'e indirim yapılmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda, İlter'in tanık ifadelerine de yansıdığı üzere Bayır'ın cesedi bulunduğu sırada ve öncesinde normalin dışında tavırlar sergilediği, yaptıkları görüşme ve yazışmaları telefonundan sildiği, çelişkili savunmalarda bulunduğuna dikkat çekildi. Ayrıca sanık İlimder İlter'in aralarında anlaşmazlık ve kıskançlık bulunan Bayır'ı olay günü ele geçmeyen bir cisimle darbedip, havuza atarak öldürdüğü gerekçesiyle 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.