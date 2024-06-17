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Haberler Muğla Dev kruvaziyer 1695 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Dev kruvaziyer 1695 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Çoğu İngiliz yolculardan oluşan Malta bayraklı kruvaziyer Marmaris'e demir attı. 1695 yolcunun bulunduğu gemi gecenin ilerleyen saatlerinde Marmaris'ten ayrılacak.

AA
Dev kruvaziyer 1695 yolcusuyla Marmaris’e geldi

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Heraklion Limanı'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1695 yolcu ve 743 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi. Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret edip, deniz kenarındaki restoran ve kafelerde vakit geçirdi. Bazı turistler de Dalyan Kaunos turuna katıldı.

Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" (homeport) hizmeti alan gemiden ayrılan bazı yolcular, bir hafta ilçedeki otellerde konaklayacak. İlçeden de 350 yolcu, sonraki tura katılmak üzere gemiye bindi. "Marella Discovery", gece saatlerinde Pire Limanı'na hareket edecek.

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