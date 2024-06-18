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Ölüdeniz’den bayram manzaraları! Trafik tıkanınca yürüyerek gittiler

Fethiye'nin cazibe noktası Ölüdeniz, bayram tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Trafiğin kilitlendiği Ölüdeniz yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tatilciler, araçlarını park ederek plaja yürümek zorunda kaldı. Jandarma ekipleri, trafiği yönlendirmek için yoğun çaba sarf etti.

İHA
Ölüdeniz’den bayram manzaraları! Trafik tıkanınca yürüyerek gittiler

Tatilcilerin akınına uğrayan Fethiye'de bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz'de yoğunluk yaşanıyor. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Ölüdeniz'e gelen tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturunca, bazı vatandaşlar plaja ulaşabilmek için 4-5 kilometre yürüdü.

Eşsiz doğası, çeşitli sportif aktiviteleri, zengin tarihi ve kültürüyle, cazibe noktası haline gelen Fethiye'de bulunan Ölüdeniz'e gelen tatilciler trafikte yoğunluk oluşturdu. Trafiğin kilitlenme noktasına geldiği anda vatandaşlar Ölüdeniz ve plaja ulaşabilmek için kilometrelerde yürüdü. Dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ne inen yolda ise yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri de durma noktasına gelen trafiğe yön verirken, motorize ekipler trafiğin aksamadan devam etmesi için karayolunda devriye attı. Bazı vatandaşlar, araçlarını park edip yol kenarından yürüyerek denize ulaşmaya çalıştı.

Ölüdeniz'de Belcekız ve Kumburnu plajlarını dolduran yerli ve yabancı turistler güneşin tadını çıkartırken, aynı zamanda denize girip serinlediler. Yamaç paraşütü tutkunu bazı tatilciler de Babadağ'dan atlayış yapıp, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

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