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Haberler Muğla Bodrum'da tatilciler dönüşe başladı! 12 saatte 20 bin araç çıkış yaptı: Uzun kuyruklar oluştu

Bodrum'da tatilciler dönüşe başladı! 12 saatte 20 bin araç çıkış yaptı: Uzun kuyruklar oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 6. gününde tatilciler dönüş yoluna geçti. Son 12 saatte 20 bin araç çıkış yaptı. Kentin çıkış noktalarında ve Bodrum-Milas yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA
Bodrum’da tatilciler dönüşe başladı! 12 saatte 20 bin araç çıkış yaptı: Uzun kuyruklar oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 6'ncı gününde tatilciler dönüşe geçti. Son 12 saatte 20 bin araç çıkış yaptı. Kentin çıkışında ve Bodrum-Milas istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı. Normalde yaklaşık 200 bin olan kentin nüfusu, 1 milyona çıktı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatilinin 6'ncı gününde ise tatilcilerin bir kısmı, son günlerde yaşanacak trafik yoğunluğuna takılmamak için kentten ayrılmaya başladı. Yola çıkan tatilciler özellikle, Gümbet-Yokuşbaşı istikametine trafikte yoğunluk oluşturdu. Yer yer trafik durma noktasına gelirken, Güvercinlik-Milas istikametinde de araç yoğunluğu yaşandı.

Öte yandan, son 12 saatte kentten 20 bin aracın ayrıldığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri, trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürüttü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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