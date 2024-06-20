Bodrum’daki feci olayın görüntüleri çıktı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Kubilay Sak'ın (65), hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın ardından kaçıp, polisin ikna çalışmasıyla teslim olan kamyonet sürücüsü Buğra Uncuoğlu (35) ise tutuklandı.

Kaza, 17 Haziran saat 23.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Geriş Caddesi'nde meydana geldi. Buğra Uncuoğlu'nun şerit ihlali yaptığı 48 VB 163 plakalı kamyonet, Kubilay Sak'ın kullandığı 48 KA 429 plakalı motosiklete çarptı.

Sak, savrulup yere düşerken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Sak'ın öldüğü belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Kubilay Sak'ın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Uncuolğu, kazanın ardından aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Polis ekiplerinin ikna çalışmasıyla Buğra Uncuoğlu, emniyete gelerek teslim oldu. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, alkollü olup olmadığı konusunda kan testi yapıldığı belirtildi.

Öte yandan, kaza bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.