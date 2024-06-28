Bodrum böyle eziyet görmedi!

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Göltürkbükü yolunda DSİ'ye ait ana su isale hattı bomba gibi patladı, yol çöktü. Bölgede onarım çalışması başlatırken, 12 mahallede 36 saatlik su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Sosyetenin uğrak merkezi olan Göltürkbükü yolunda önceki gece saatlerinde ana su isale hattı patladı.

BAHÇELER ZARAR GÖRDÜ

Patlama sonucunda yolda derin bir yarık açıldı. Yoldan geçen araçlar neye uğradığını şaşırdı. Tonlarca su yola aktı. Tazyikli su nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi. Muğla Büyükşehir belediyesine ait MUSKİ ekipleri su hattının vanasını kapatarak suyun akışını engelledi. Jandarma ekipleri yolda önlem alırken, MUSKİ ekiplerinin de hızlı bir şekilde çalışma başlattığı öğrenildi. O sırada yoldan geçen araç olmaması olası bir faciayı engelledi. Türkbükü'ne suyun patlak tamirinden sonra tekrar verileceği öğrenildi. Öte yandan bazı bahçeler ve barakalarda sular altında kaldı.

VATANDAŞ KAMERAYA ALDI

İSALE hattının patlamasının ardından yaşananlar cep telefonu kameralarınca görüntülendi. Patlama nedeniyle 12 mahallede 36 saatlik su kesintisi yaşanacağı da kaydedildi.

YOLDA DERİN YARIKLAR AÇILDI

Yaşanan patlama sonucunda araçların da geçtiği yolda derin bir yarık açıldı. O esnada yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi