Bodrum’da yürekler ağza geldi! Aşırı yüklenme trafoyu patlattı

Bodrum Güvercinlik Adabükü'nde çok sayıda sitenin bulunduğu bölgedeki elektrik trafosu patlaması sonrası çıkan kıvılcımlardan başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

Güvercinlik Mahallesi Adabükü mevkiinde çok sayıda sitenin yer aldığı Maya Yolu üzerinde yer alan elektrik trafosu aşırı yüklenme sonucu patladı. Büyük bir gürültü ile patlayan trafodan çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturması sonrası yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerin bölgeye orman arazöz, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına havadan helikopter de destek verirken, alevler sitelere ulaşmadan yangın kontrol altına alındı.