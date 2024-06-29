Şok ifade: Öldüğünden haberim olmadı, yeni öğrendim

Muğla'da tartıştığı damadı Bahtiyar Öztürk'ü, 7 yerinden bıçaklayarak kaçan ve 12 gün sonra saklandığı kömürlükte yakalanan Ergün Göçmen, "Öldüğünden haberim olmadı. şimdi öğrendim" dedi. Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen olayda, Gülgün Öztürk ile eşi Bahtiyar Öztürk, tartışma yaşadı. Gülgün Öztürk, babası Ergün Göçmen'e durumu anlattı.

DAMATLA TARTIŞMA

Kızının yaşadığı eve giden Göçmen ile damadı Bahtiyar Öztürk arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Göçmen, yanındaki bıçakla damadını 7 yerinden yaralayıp kaçtı. Bahtiyar Öztürk, hayatını kaybetti. Yakalanan Ergün Göçmen ise ifadesinde damadı için "Öldüğünden haberim olmadı" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göçmen, tutuklandı.