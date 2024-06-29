  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Şok ifade: Öldüğünden haberim olmadı, yeni öğrendim

Şok ifade: Öldüğünden haberim olmadı, yeni öğrendim

HABER MERKEZİ
Şok ifade: Öldüğünden haberim olmadı, yeni öğrendim

Muğla'da tartıştığı damadı Bahtiyar Öztürk'ü, 7 yerinden bıçaklayarak kaçan ve 12 gün sonra saklandığı kömürlükte yakalanan Ergün Göçmen, "Öldüğünden haberim olmadı. şimdi öğrendim" dedi. Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen olayda, Gülgün Öztürk ile eşi Bahtiyar Öztürk, tartışma yaşadı. Gülgün Öztürk, babası Ergün Göçmen'e durumu anlattı.

DAMATLA TARTIŞMA

Kızının yaşadığı eve giden Göçmen ile damadı Bahtiyar Öztürk arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Göçmen, yanındaki bıçakla damadını 7 yerinden yaralayıp kaçtı. Bahtiyar Öztürk, hayatını kaybetti. Yakalanan Ergün Göçmen ise ifadesinde damadı için "Öldüğünden haberim olmadı" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göçmen, tutuklandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA