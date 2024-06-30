Damat vahşeti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşinin boşanmak istediğini söyleyerek 2 yaşındaki çocuğunu da alıp kendisini terk etmesi üzerine gözü dönen damat dehşet saçtı. Soluğu kayınpederinin evinde alan Özcan Aybey (41) , tartıştığı kayınpederi Şükrü Aysu (53) ve kayınvalidesi Adile Aysu (52) ile komşuları Muhammet Akbaba'yı (49) öldürdü. Ardından aralarında husumet bulunan Esat Ulu ve Serdar Genç'i de vurdu. Özcan Aybey, 2 yıl önce evlendiği eşi Nazlı Aybey (25) ile bir süredir geçimsizlik yaşıyordu.

Muhammet Akbaba, kavgayı ayırmak isterken canından oldu.

'YUVAMI YIKTINIZ'

Cinayet günü sabah saatlerinde eşinin boşanmak istediğini söyleyerek evden ayrılması üzerine öfkelenen Aybey Kayınpederi Şükrü Aysu'nun evinin önüne gitti. Eşini görmek istediğini söyleyen Özcan Aybey kayınpederinden olumsuz cevap alınca " Sizin yüzünüzden yuvam yıkıldı. Kızınızı benden soğuttunuz, ayrılmamızı siz istediniz, şimdi çocuğumu da benden saklıyorsunuz" diyerek bağırmaya başladı.

Adile Aysu

KATLİAM YAPTI

İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü öfkeden çılgına dönen Damat Aybey yanında getirdiği silahı çıkartarak kayınpederi Şükrü Aysu'yu başından ve göğsünden vurdu. Bu esnada yardım çığlıkları atarak kaçmaya başlayan kayınvalidesi Adile Aysu'yu kapının önünde vuran Aybey, kavgayı ayırmak için gelen komşu Muhammet Akbaba'ya da kurşun yağdırdı. Olay sırasında evde bulunan ve saklanan Nazlı Aybey yaşananları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aysu çiftinin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan komşu Akbaba ise hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Damat Özcan Aybey, Muğla'da dehşet saçtı.

KAPININ ÖNÜNE ÇAĞIRDI

Katliamın ardından hemen kaçan Özcan Aybey, daha önceden aralarında husumet bulunan Esat Ulu ve Serdar Genç'in yaşadığı başka bir adreste bulunan villaya gitti. Kapının önüne çağırdığı Ulu ve Genç'i de silahla yaralayan Aybey, otomobiliyle kaçtı. Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini terk ederek yaya olarak Özcan Aybey Foça Mahallesi Çalış mevkiinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Aybey'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Hastanede tedavi altına alınan Ulu ve Genç'in durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.