Sporcu gencin öldüren hatası

Muğla'nın Milas ilçesinde, sokakta ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu Bahtiyar Bahar'ın (32), ekipler hazırlanan olay araştırma raporunda, spora giderken genelde takviye edici maddeler kullandığı ve şeker hastalığı olmamasına rağmen kas yapımını desteklemek için lokal insülin vurulduğu belirtilerek, "Ölüm olayının muhtemelen aldığı ilaçlardan kaynaklandığı kanaati oluşmuştur" ifadelerine yer verildi. Bahar'ın husumetli olduğu birinin bulunmadığı, işine gidip geldiği ve rutin bir hayatının olduğu da raporda ifade edilerek, 3-4 ay önce yine lokal insülinden kaynaklı hastanede tedavi gördüğüne dikkat çekildi.

DOKTOR KONTROLÜNÜN ÖNEMİ

Menteşe Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Demir, vücut geliştirici ya da zayıflama ilaçlarının bilinçsiz kullanılması durumunda ölümcül yan etkiler görülebileceğini söyledi. Bu ürünleri alan kişilerin mutlaka doktor kontrolü altında kullanması gerektiğine dikkati çeken Demir, "Spor salonlarında kullanılan steroid bazlı ya da kilo vermek, almak için kullanılan ilaçlara doktor kontrolü ile başlanması gerekiyor. Kullanılmaya başlanmadan önce mutlaka kardiyoloji ve dahiliye doktoruna başvurulmalı. Onların kontrolü altında verilmesi lazım" diye konuştu.

ANABOLİK ÜRÜN TEHLİKESİ

Fitness Eğitmeni Serhat Dabar da anabolik ürünleri tavsiye etmediklerini ifade etti. Kullanan sporcuların aylık kontrollerini düzenli olarak yaptırmaları ve doktor gözetiminde bu ilaçları almaları gerektiğini dile getiren Dabar, "Bir fitness eğitmeni olarak her ne kadar anabolik ürünleri tavsiye etmesek de vücut geliştirme yarışmalarına katılan sporcular, anabolik ürünleri ve supplement takviyesi kullanıyor. Ancak bunları kullanırken aylık kontrollerini düzenli olarak yaptırıyorlar. Çoğunun tecrübeli ve profesyonel olarak destek aldığı hocası var. Supplement ve besin takviyesi alırken de bakanlıktan onaylı, bilinir markalı olanları tercih etmeliler. Ucuz ve ne olduğunu bilmedikleri ürünleri tüketmemeleri gerekiyor" dedi.