Evini ateşe verip su kuyusuna atladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evini ateşe veren Fahri Anıl I. (40), jandarmayı görünce bahçesindeki su kuyusuna atladı. Bacağını kıran Fahri Anıl I., itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 17.00 sıralarında Gümüşlük Mahallesi 5224 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Fahri Anıl I. adlı vatandaş, iddiaya göre akşam saatlerinde evini ateşe verdi.

Evini yakan vatandaş, ekiplerin geldiğini görünce kendisini bahçedeki 25 metre derinliğindeki kuyuya attı. İtfaiye ekipleri bir taraftan yangını söndürürken, bir taraftan da kendini kuyuya atan vatandaşı kurtardı. Fahri Anıl I., çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.