Muğla’da korkutan deprem

Son dakika haberleri.. Muğla'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bugün öğle saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde kısa süreli panik yaratan bir deprem meydana geldi. Saat 12:11'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, derinliği ise 6.89 kilometre olarak belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Marmaris olduğu açıklandı.

SON DEPREMLER

2024-07-09 12:11:53 36.90361 28.125 6.89 MW 4.4 Marmaris (Muğla)

2024-07-09 11:18:34 39.80306 27.50139 7.0 ML 1.4 Balya (Balıkesir)

2024-07-09 11:17:07 39.25278 27.73472 7.0 ML 1.8 Soma (Manisa)

2024-07-09 11:09:11 39.8475 27.49111 7.0 ML 1.2 Balya (Balıkesir)

2024-07-09 11:06:53 39.68722 26.37861 7.0 ML 1.4 Ezine (Çanakkale)

2024-07-09 10:26:17 39.65 29.41917 6.96 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)

2024-07-09 10:14:09 40.08528 31.82194 7.0 ML 2.4 Beypazarı (Ankara)

2024-07-09 09:56:26 37.27167 29.30778 7.11 ML 1.9 Acıpayam (Denizli)

2024-07-09 09:33:43 37.31528 36.41361 7.25 ML 1.5 Düziçi (Osmaniye)

2024-07-09 09:28:35 40.39333 34.40056 13.47 ML 1.7 Uğurludağ (Çorum)

2024-07-09 09:24:16 38.57778 25.74333 7.06 ML 2.0 Ege Denizi - [53.26 km] Çeşme (İzmir)

2024-07-09 09:13:10 36.31917 36.25056 7.0 ML 2.3 Antakya (Hatay)

2024-07-09 09:09:11 37.54333 35.30917 7.04 ML 2.0 Aladağ (Adana)

2024-07-09 06:39:12 38.30056 38.25917 7.21 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-07-09 06:31:12 38.09639 37.88556 7.53 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)

2024-07-09 06:18:49 38.15194 37.92028 6.94 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)

2024-07-09 05:56:28 38.35861 37.82028 11.02 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)

2024-07-09 04:46:20 37.94667 35.98583 7.33 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)

2024-07-09 04:32:27 36.49111 36.31111 6.45 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay)

2024-07-09 04:24:50 35.955 28.8925 25.56 ML 1.7 Akdeniz - [52.40 km] Kaş (Antalya)