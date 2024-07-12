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Haberler Muğla Muğla'da feci kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'da feci kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı.

İHA
Muğla’da feci kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Fethiye-Muğla Karayolu Çiftlik Kavşağı'nda feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeki Esgin idaresindeki 48 TN 506 plakalı otomobil ile İ.U. idaresindeki 48 UB 676 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de kullanılamaz hale gelirken, araç içerisindeki toplam 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan sürücü Zeki Esgin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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