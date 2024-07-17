Demokrasi meşalesinin yakıldığı Marmaris’te halk nöbetteydi

HAİN darbe girişiminin en kritik noktalarından biri olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde de 15 Temmuz'un 8. yıl dönümünde programlar düzenlendi, milli birlik ve demokrasi nöbeti tutuldu. Milli Birlik ve beraberlik yürüyüşe katılan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Marmaris'te şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası, Ankara Gölbaşında şehit düşen PÖH Komiser Gülşah Güler'in abisi ve ailesi, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

MİNNET VE ŞÜKRANLA

Muğla Valiliği himayesinde gün boyu süren etkinlikler, 20.30'da milli birlik yürüyüşü ile devam etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen katılımcılar, mehter takımı eşliğinde Atatürk Meydanı'na ulaştı. Burada Aksaz Askeri Bandosu milli marşları seslendirerek bir konser verdi. Atatürk Meydanını dolduran kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla çalınan marşlara eşlik etti. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının ardından, AK Parti ve MHP il başkanları, AK Parti Muğla milletvekillerinin konuşmalarının ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Vali Akbıyık, 15 Temmuz destanının kahramanlarını rahmetle yad ederek, gazilere minnet ve şükranlarını ifade etti.