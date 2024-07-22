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Haberler Muğla Bodrum'da 2 günde 3'üncü patlama! Yol çöktü

Bodrum'da 2 günde 3'üncü patlama! Yol çöktü

OSMAN AKÇA
Bodrum’da 2 günde 3’üncü patlama! Yol çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 gün içerisinde üçüncü kez ana su isale hattında meydana gelen patlamada yolda büyük bir çukur oluştu, kaldırım yarıldı. Yayalar zor anlar yaşarken, tonlarca suyun boşa attığı bölge araç trafiğine kapatıldı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Oyder Caddesi'nde meydana geldi. Bodrum'da 2 gün içerisinde Akyarlar ve Yahşi mahallelerinin ardından Ortakent Mahallesinden geçen ana su isale hattında bir patlama daha meydana geldi.

Yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa aktı. Bölgeye ulaşan belediye ekipleri onarım çalışması başlatılırken, çukur içerisindeki su tahliye edildi.

Ayrıca, yolda oluşan çukur nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, bölgeden geçen yayalar ise zor anlar yaşadı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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