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Haberler Muğla Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenledikleri 14 operasyonda uyuşturucu madde, tabanca, fişek, şarjör ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

OSMAN AKÇA
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen 14 operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde, tabanca, fişek, şarjör ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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