Bodrum’da yakalanan saldırgan Muğla Terörle Mücadele Şubesi’ne gönderildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklamada, Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından, Moskova'da terör saldırısı düzenlediği tespit edilen Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov'un Moskova-Bodrum uçağı ile Türkiye'ye geldiği bilgisinin Türkiye'nin İnterpol/Europol Daire Başkanlığı ile paylaşıldığını belirtti.

Yerlikaya, yapılan incelemelerin ardından şüphelinin saat 09.40'da Bodrum Havalimanından giriş yaptığının tespit edildiğini belirterek, "Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, Aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanmış olup, Rusya Interpol Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce yakalanmıştır" dedi.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN MUĞLA'YA GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu, Moskova'da 2 kişinin yaralandığı bombalı araçla düzenlenen saldırının faili olarak aranan Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov'un Bodrum'da yakalanmasının ardından şüpheli sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan Serebriakov, yoğun güvenlik önlemi altında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.